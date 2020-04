È trascorso esattamente un mese dal 4 marzo, giorno in cui è stato visto l'ultima volta Salvatore Gaviano, 52enne agricoltore di Isolabella frazione di Cisterna. Dalla sera di quel giorno la moglie Antonella, i figli Emanuele e Marika, e tutti i suoi cari lo stanno cercando, nonostante le mille difficoltà per via del decreto sul Covid-19. Da un mese gli appelli della figlia sui social, giornali e televisione rimbalzano, ma di Salvatore ancora nessuna traccia. Nelle ultime ore anche Mauro, un amico stretto del 52enne ha lanciato un appello attraverso il programma televisivo "Chi l'ha Visto?". L'amico si è detto sconfortato e soprattutto impotente perché non può uscire a cercare Salvatore. Ha ricordato anche alcuni momenti con il 52enne: legati dalle stesse passioni spesso andavano insieme nei mercatini o negozi di settore a caccia di mezzi agricoli usati, definendole le loro "pascolate". Un aspetto che fa comprendere come l'uomo conosca bene Salvatore, ma neanche lui ha la minima idea di dove possa essere andato il 52enne agricoltore.

La mattina del 4 marzo, Salvatore Gaviano ha lasciato la sua abitazione per recarsi a lavoro a bordo del suo furgone, lasciando a casa i documenti, le chiavi e i suoi farmaci. Poco più tardi, il figlio Emanuele ha provato a contattarlo telefonicamente, ma il suo cellulare risultava spento. Alle 10.45, il ragazzo ha ricevuto un messaggio dal padre che lo informava che era a Roma, pregandolo di recuperare il mezzo in sosta al parcheggio dello scalo ferroviario. Il mezzo dell'uomo è stato trovato in stazione, ma nessuno lo ha più visto né sentito. Nemmeno i tanti avventori del mercato settimanale sembrano aver notato quella mattina qualcosa di strano. Il 52enne, raggiungeva spesso la città eterna per lavoro insieme al suo amico. Ma non quel giorno. La sera non vedendolo rincasare, la moglie Antonella Fusco ha immediatamente sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Cisterna. Sono iniziate così le ricerche. La figlia nelle ore successive è andata alla stazione Termini, chiedendo ad agenti ed addetti alla sicurezza aiuto, mostrando loro una foto del padre. Ma al momento tutto si è rivelato inutile: il 52enne sembra essere scomparso nel nulla.