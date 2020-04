Due decessi in poche ore per Coronavirus a Velletri. In particolare, poco fa è stato il sindaco a ufficializzare la scomparsa di due persone di 63 anni, un uomo e una donna, entrambi deceduti con il Covid-19 e, come spiegato dalla Asl Roma 6, con patologie pregresse.

«Pochi minuti fa - ha dichiarato Orlando Pocci - ho parlato con le famiglie che mi hanno riportato le sofferenze patite in questi drammatici giorni, ho rappresentato loro il sentimento di dolore di tutta la comunità di Velletri».

A Velletri, lo ricordiamo, i casi complessivi di Coronavirus sono 25.