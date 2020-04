Nettuno arriva a quota cinquanta contagi totali di Coronavirus. Oggi, infatti, è stato registrato un nuovo caso di positività al Covid-19: si tratta di una donna di 55 anni che è stata ricoverata in ospedale: di conseguenza, le persone tratta e nei nosocomi specializzati sono sedici.

Il numero complessivo dei contagiati, come sappiamo, comprende sia gli attuali positivi che i sei deceduti (l'ultima vittima è stata la donna 43enne, spirata ieri) e i quattro guariti.

Cinquantotto, infine, sono i cittadini attualmente posti in isolamento domiciliare preventivo.