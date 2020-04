Un violento incendio è divampato questa mattina in via Nuoro a Fondi. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato un appartamento. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i "Falchi del pronto intervento", che hanno subito iniziato a lavorare per abbassare le fiamme, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Sono state evacuate numerose famiglie e un ragazzo è stato trasportato in ospedale perché a quanto pare nel tentativo di scappare sarebbe scivolato per le scale ferendosi. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo,