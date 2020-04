Incendio nel corso della serata di ieri ad Anzio, in via della Spadellata. All'estrema periferia della città, nella zona di Padiglione, le fiamme hanno interessato una azienda agricola. In particolare, i vigili del fuoco sono stati chiamati in quanto il fienile annesso all'azienda stava bruciando. Sono subito accorsi i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia e per prima cosa hanno messo in sicurezza tutti gli animali presenti; poi si sono dedicati allo spegnimento delle fiamme. Dopo sono arrivati anche i loro colleghi del Distaccamento di Anzio. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.