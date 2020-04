Netta frenata nei contagi tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno reso noto che i nuovi casi di Coronavirus, nella giornata di oggi, sono soltanto tre. Dieci, invece, i pazienti guariti e 79 quelli usciti dall'isolamento domiciliare. Nello specifico, dunque, i casi complessivi di Covid-19 sono 494 e di questo numero fanno parte gli attuali positivi, i deceduti (che oggi non si registrano, ndr) e i guariti). Da oggi, infine, a Genzano è operativo il laboratorio per il test utile ad accertare la presenza di Covid-19. Continuano, chiaramente, i controlli nelle case di riposo e nelle rsa del territorio.

