Velletri piange ancora: poco fa, infatti, si è appreso del quarto decesso di una persona con il Coronavirus. Si tratta di un uomo giovane: avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 10 aprile. A darne notizia è stato il sindaco Orlando Pocci che, mentre stava realizzando un video per dare le condoglianze alle famiglie degli altri tre deceduti e per chiedere ai veliterni di restare in casa viste le troppe persone viste in giro nella giornata di sabato, ha appreso di un altro terribile lutto, di un'altra famiglia avvolta dal dolore.

Le altre persone decedute "con" il Coronavirus, lo ricordiamo, sono un uomo e una donna di 63 anni, ma anche un uomo di 81 anni morto nei primi giorni dell'emergenza.