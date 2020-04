Continuano a crescere i casi di Coronavirus a Lariano: oggi, infatti, è stato registrato un altro contagio, che porta a 22 il totale di chi ha contratto il Covid-19. Di queste 22 persone, 19 sono attualmente positive, mentre tre sono decedute.

Tra i positivi, lo ricordiamo, ci sono otto ospiti di una comunità alloggio per anziani, mentre quattro persone sono ricoverate in ospedale. Gli altri sono in quarantena a casa.

"Diciassette - ha aggiunto il sindaco Maurizio Caliciotti - sono i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, sia obbligatoria sia volontaria, per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica".