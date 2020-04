Ad Ardea sono complessivamente dieci i casi di Coronavirus registrati dall'inizio dell'epidemia sul territorio. Rispetto a stamattina, infatti, si è appreso che c'è un altro caso di Covid-19 in città, con il totale dei contagiati che dunque sale a dieci, includendo la donna novantenne deceduta nei primi giorni di emergenza alla clinica Sant'Anna di Pomezia.

In più, in isolamento domiciliare preventivo ci sono 39 persone: si tratta di individui che, in qualche modo, sono entrati in contatto con chi è risultato positivo al Coronavirus, ma al momento non presenta i sintomi dell'infezione.