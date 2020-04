Dopo una serie di assoluzioni, è arrivata in questi giorni la conferma di un sequestro di denaro nei confronti di un trentenne di Latina finito più volte al centro delle inchieste sul traffico di auto di lusso rubate. Con sentenza del 3 marzo pubblicata a distanza di un mese, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il suo ricorso, ponendo la parola fine sul sequestro di 24.880 euro in contanti scattato lo scorso anno, quando l'uomo fu trovato a bordo di un costoso suv sottratto a una compagnia di noleggio.

