Come sempre, infatti, all'interno dei rifiuti ammassati nella zona del campo rom c'è di tutto: dalla plastica alla carta, dagli elettrodomestici alle carcasse d'auto, fino a vari tipi di scarti speciali.

Di conseguenza, i pompieri di Pomezia sono intervenuti e hanno spento il rogo, non senza qualche difficoltà dovuta al materiale che stava bruciando.

Nel tardo pomeriggio di sabato, infatti, i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia sono stati costretti a intervenire per spegnere un incendio che stava mandando in fumo chili e chili di spazzatura ammassata accanto ai moduli abitativi del campo nomadi più grande d'Europa, che ricordiamo trovarsi nel territorio di Roma , ma al confine con Pomezia .

