Nuovo caso di positività al coronavirus a San Felice Circeo. Da quanto si apprende, si tratta di una ragazza di trent'anni. L'ufficialità sul terzo caso arriva dal Comune stesso, che anticipa il bollettino Asl. «Un nuovo caso di positività al covid19 si registra oggi sul territorio del Comune di San Felice Circeo. Sono in tutto tre i casi positivi, con un ricovero presso un nosocomio della provincia e due presso il proprio domicilio. Si raccomanda sempre di uscire dalla propria abitazione solo per i casi di stretta necessità, per fare la spesa di generi alimentari o di medicinali e per motivi di salute».