L'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 6 Narciso Mostarda e dal direttore sanitario del nosocomio, ha visitato l'Ospedale dei Castelli di via Nettunense, ad Ariccia, che si trova territorialmente molto vicino alle città di Ardea e Pomezia. In particolare, l'assessore ha voluto visitare personalmente il Covid Center aperto da poco all'interno dell'ospedale inaugurato il 18 dicembre del 2018. L'assessore, accompagnato dal dg e dal direttore sanitario del nosocomio, ha voluto toccare con mano l'importante lavoro che viene svolto all'interno del presidio sanitario della Asl Roma 6.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli