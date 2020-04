Settima vittima con il coronavirus nella città di Fondi e diciassettesimo decesso in provincia di Latina. Si tratta di un'anziana di 81 anni che era ricoverata all'ospedale "Santa Maria Goretti", dov'è ricoverato anche il marito (positivo al covid-19). Fondi continua dunque a essere uno dei Comuni più colpiti dal virus e questo aspetto è stato valutato dalle autorità proposte quando è stata deciso, nei giorni scorsi, di prorogare le restrizioni aggiuntive che sono state previste con ordinanza della Regione Lazio. Tali misure resteranno in vigore fino al 13 aprile.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli