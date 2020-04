Un arresto nella mattina a Latina, dove la squadra volante della polizia di stato ha condotto in carcere A.S., classe '78, con pregiudizi di polizia e tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Al controllo della sua vettura, l'uomo, già noto agli operatori, si è mostrato da subito particolarmente insofferente al controllo, presentando un atteggiamento nervoso; pertanto i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale sul posto che ha consentito di rinvenire, nel portafogli della persona fermata, la somma di 1015 euro, in banconote di diverso taglio, di cui non sapeva giustificare il possesso. Per questo gli agenti hanno ritenuto necessario procedere alla perquisizione domiciliare, dove, occultata all'interno di mobile della camera da letto, hanno rinvenuto 6 grammi di cocaina ed un altro involucro, di circa 1 grammo di peso, dello stesso tipo di sostanza stupefacente, in forma polverosa.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 65 pasticche, risultate essere "anfetamine". A conclusione della perquisizione, l'uomo ha cercato anche di darsi alla fuga, spintonando uno dei poliziotti, ma è stato prontamente bloccato e posto in sicurezza dagli agenti.