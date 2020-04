Ha violato il regime di isolamento domiciliare, scrivendo nell'autocertificazione di non essere sottoposto a una misura restrittiva di carattere sanitario e di andare a fare la spesa. È questo quanto accaduto a Velletri, con la polizia locale che, dopo i dovuti accertamenti, ha scoperto che questo individuo non poteva uscire da casa e ha quindi provveduto a procedere per la violazione dell'articolo 495 del Codice penale, ossia il rilascio di una falsa attestazione a un pubblico ufficiale.

Ma questa non è l'unica operazione messa a punto in città: infatti, sempre nelle scorse ore le forze dell'ordine si sono trovate costrette a sanzionare 14 persone che si erano riunite e avevano creato un vero e proprio assembramento.

Tra l'altro, in poco meno di un mese, sono 26 le violazioni riscontrate solo dalla polizia locale: a quelle registrate in auto, si aggiungono quelle contestate a due podisti e a un ciclista.

Sono 112, infine, le verifiche cui sono state sottoposte le attività commerciali.