Dopo il consiglio dei Ministri di questa sera, il Premier Giuseppe conte ha descritto il nuovo decreto che permetterà alle imprese italian di avere subito liquidità e affrontare così la crisi economica indotta dal coronavirus: "Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro. E' una potenza di fuoco. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio. Abbiamo potenziato lo strumento della golden power, potremo controllare operazioni societarie e le scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, cybersicurezza. Ci avviciniamo a giorni particolari, quelli della Pasqua", ha concluso Conte. "Li vivremo a casa. Sarebbe irresponsabile allentare adesso. Pasqua significa "passaggio", spero che per noi sia il passaggio verso una situazione migliore".

Non buone notizie dal ministro dell'Istruzione Azzolina: "Andremo avanti con l'anno scolastico regolarmente, ma non ci sarà la possibilità, e me ne scuso con tutti i precari, di procedere con l'aggiornamento delle graduatorie per via di una modalità vetusta che non prevede la digitalizzazione delle domande". Dichiarazioni, queste, che faranno sicuramente discutere.