Un'insolita rapina è stata messa a segno, nel cuore della notte di ieri, in un panificio alle porte di Latina Scalo, un minimarket con annesso laboratorio per la produzione di prodotti da forno, assaltato da tre banditi armati di un solo cacciavite. Gli autori del colpo hanno colto di sorpresa il fornaio che stava lavorando da solo nel retrobottega e lo hanno bloccato mentre uno di loro raggiungeva il registratore di cassa per svuotarlo dei soldi contenuti, una somma modesta che non giustifica assolutamente la portata dell'impresa. Un caso al quale stanno lavorando gli investigatori della Questura.

L'azione della banda è scattata poco prima delle 4, quando i tre si sono presentati in via della Stazione, presso il negozio "Pane e Salumi" a bordo di un'automobile. Erano almeno in tre e uno è rimasto all'esterno del locale, probabilmente per fare da palo, mentre gli altri due sono entrati passando per il laboratorio di panificazione. Uno di questi impugnava un cacciavite che ha puntato contro il fornaio, come per immobilizzarlo mentre il complice portava a termine il colpo.