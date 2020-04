Scende decisamente il numero dei nuovi contagiati da Covid-19 in Italia: sono 880 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, lo ha comunicato oggi Borrelli, commissario straordinario della Protezione Civile. Sono però ancora elevati i decessi: ben 604 (ieri 636), per un totale di 17.127 morti. Sono ricoverate 258 persone in meno di ieri (28.718 in terapia intensiva). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 33.713 più di ieri, per un bilancio che recita 1 malato oggni 11 test effettuati. È il valore più basso da inizio emergenza.

Ma vietato abbassare la guardia, come commenta Giovanni Rezza ell'Istituto superiore di sanità: "Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione di nuovi casi: nella curva epidemica, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere in basso. Ma aspettiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo. Speriamo di assistere ad una flessione, ma bisogna sempre tenere a mente che il virus resterà nella popolazione, nonanche se arriveremo a zero tra una settimana o un mese non sarà tana libera tutti" ha continuato il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss sottolineando che bisognerà ingaggiare con il virus una "dura lotta". "Dobbiamo mantenere rigorosamente tutte le misure di distanziamento sociale - ha aggiunto - perché ogni rilassamento può significare una ripresa della circolazione".