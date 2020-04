Fino al 13 maggio l'attività in Tribunale a Latina resterà sospesa. Resta tutto invariato dunque con l'accesso al palazzo di giustizia solo ed esclusivamente riservato alle persone autorizzate; nell'ufficio di piazza Bruno Buozzi, saranno celebrati solo i processi per direttissima, le udienze di convalida, gli interrogatori di garanzia. Resta di fatto inalterato dunque il dispositivo di sicurezza. Per i processi civili, al momento la scelta più indicata sembra essere quella di svolgere le udienze per via telematica, una strada processuale che invece è molto più complicata invece per la sezione penale del Tribunale di Latina, dove sono diversi i processi sia in Corte d'Assise che al Collegio Penale che devono essere celebrati e dove l'iter per via telematica non appare facile. Per quanto riguarda invece la posizione degli avvocati praticanti, il commissario Giacomo Mignano ha disposto la possibilità per i praticanti di recuperare le presenze in udienza per il compimento delle pratiche. Il prossimo 13 maggio saranno due mesi da quando è entrato in vigore il provvedimento a seguito di fatto della chiusura al pubblico del Tribunale di Latina.