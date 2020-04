I dati rincuoranti della scorsa settimana, culminati in weekend di scarso afflusso tra le strade del capoluogo, si è rivelata un'illusione, confermando che l'avvicinarsi delle festività pasquali avrebbe richiesto uno sforzo maggiore nei controlli. Sin da lunedì diversi quartieri hanno ripreso a brulicare di gente, ma non si è fatta attendere la reazione della Polizia Locale che ha assicurato una serie di servizi di controllo in numerose zone della città, periferia compresa. Particolare attenzione è stata rivolta ieri mattina alla zona di Latina Scalo, dove un numero consistente di sanzioni, soprattutto se paragonate alla media cittadina, ha confermato quanto effettivamente siano indisciplinati i residenti dell'ex Villaggio della stazione ferroviaria in questo clima di emergenza che richiede invece lo sforzo di tutti.

Le donne e gli uomini diretti da Francesco Passaretti stanno assicurando da settimane una capillare attività di monitoraggio di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone più affollate, che prevede sia servizi di pattugliamento dinamici, ma anche posti di controllo e blocchi stradali che, nell'arco della giornata e tra un giorno e l'altro, si spostano lungo le principali strade di accesso al capoluogo.

Spostandosi da una zona all'altra, le pattuglie del Comando ieri mattina hanno fornito ausilio al personale del distaccamento di Latina Scalo per un servizio più incisivo in quella zona della città, dove evidentemente gli agenti della sezione distaccata avevano riscontrato un afflusso di persone anomalo. Timori che si sono rivelati fondati: nel giro di un'ora, la Polizia Locale ha sanzionato sei persone, sorprese a circolare senza rispettare le prescrizioni imposte dal Governo per frenare la diffusione del contagio. Un numero piuttosto alto, quelle delle multe, soprattutto in confronto alle statistiche dei controlli effettuati comunemente nel centro di Latina e nella periferia più prossima.