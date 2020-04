Non ce l'ha fatta Fabio Gabanella, il 57enne di Aprilia che a fine gennaio accusò un malore mentre con la sua auto si trovava in coda sulla Pontina: l'uomo è morto questa mattina dopo oltre due mesi di lotta. Dal 27 gennaio era ricoverato al San Camillo di Roma, a seguito del malore che lo ha colpito al km 36, nel territorio di Ardea, soccorso dal 118 e dagli agenti della polizia stradale di Aprilia le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, per questo è stato disposto l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato nell'ospedale della capitale. Gabanella era conosciutissimo in città, in particolare nel mondo della pallacanestro di Aprilia, legando a doppio filo il suo nome alla Virtus Basket Aprilia dove per decenni aveva ricoperto il ruolo di prima di giocatore e poi di dirigente. "Ti ricorderemo com'eri: fiero, divertente, ironico, unico, appassionato e pieno di vita. Ci mancherai moltissimo; per te sarà sempre riservato - scrive la Virtus Basket su facebook - un posto sugli spalti, perché la tua vicinanza la sentiremo in qualunque modo".