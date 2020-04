Diciottesimo contagiato a Minturno. La persona trovata positiva è un 55enne di Marina di Minturno che si era sottoposto al test l'altro giorno. L'uomo si trova in isolamento domiciliare, in quanto le sue condizioni non sono preoccupanti. L'uomo si trovava già in quarantena sin dal momento in cui un suo familiare, che aveva contratto il contagio in Campania, era risultato positivo al test covid 19. Negli ultimi giorni nel comune minturnese si sono registrati quattro casi, tutti causati da contagi avvenuti fuori comune.