Forse uno stop e un semaforo rosso non rispettati alla base di un incidente avvenuto poco fa all'angolo tra via Nettunense e via Carlo Alberto dalla Chiesa a Campoleone. Sul posto in questo momento per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza il tratto di strada, sono giunti gli agenti della polizia locale di Lanuvio diretti dal comandante Maurizio Doretto. Due ambulanze sono già ripartite per trasferire i primi dei quattro feriti negli ospedali di Aprilia e dei Castelli. A quanto sembra l'ambulanza che stava trasferendo una paziente si sarebbe scontrata con una Fiat Panda che potrebbe non aver rispettato il semaforo immettendosi sulla carreggiata principale.