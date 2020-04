Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato questa mattina ad Aprilia dagli uomini del Corpo forestale V.L.O. distaccamento di Aprilia e Ardea, a seguito di una segnalazione di un residente. L'ordigno bellico inesploso si trova sul ciglio della carreggiata in via dei Giardini. Sono quindi scattate le procedure di sicurezza: Allertata la polizia locale che a sua volta ha richiesto l'intervento degli artificieri per la rimozione della bomba. Si dovrà anche capire chi e da dove possa aver deposto l'ordigno nel punto del ritrovamento.