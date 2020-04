Altre dieci persone hanno contratto il Coronavirus nella zona dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. È questo quanto emerge dal resoconto giornaliero che, poco fa, il direttore generale della Asl Roma 6 ha effettuato in videoconferenza con gli altri dg delle Asl del Lazio e l'assessore regionale alla Salute. In particolare, il numero totale dei contagi (comprensivo di deceduti e guariti) è di 548 persone. Un individuo in più, rispetto a ieri, è guarito, mentre al momento non si registrano decessi. 69, invece, sono le persone uscite dall'isolamento domiciliare.