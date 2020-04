Quattro casi di Coronavirus sono stati riscontrati nelle scorse ore all'interno di una comunità alloggio per anziani del territorio di Lanuvio: lo ha comunicato poco fa il sindaco Luigi Galieti, spiegando che si tratta di due dipendenti non residenti a Lanuvio - ma operanti in una struttura - e di due ospiti: infatti, la Asl Roma 6 ha eseguito i tamponi all'interno della struttura, come fatto anche in altre attività simili dei Castelli Romani e del litorale. «I tamponi - ha spiegato Galieti - sono stati disposti in seguito alla positività al SARS-CoV-2 di due dipendenti non residenti a Lanuvio, ma operanti nella struttura. Sono risultati positivi ai tamponi due ospiti: uno è già ricoverato in ospedale e un altro è in attesa di trasferimento presso una struttura idonea. Si lavora a stretto contatto con la Asl per la gestione del caso e i pazienti sono stati posti in quarantena. La situazione è sotto controllo».