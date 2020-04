Un bimbo di nove mesi ha contratto il Coronavirus a Velletri. E' questa la notizia appresa nel corso della giornata di oggi, durante la quale è stata resa nota l'insorgenza di sei nuovi casi di Covid-19, che porta il bilancio complessivo (tra attuali positivi e guariti) a 36 contagiati.

Il bimbo, a quanto pare, è figlio di una coppia di persone positive al Coronavirus e non è l'unico minorenne in città ad aver contratto il Covid-19: tra gli zero e i 18 anni, infatti, ci sono quattro persone positive.