Il contatto è avvenuto in maniera casuale, alimentato però dalla voglia di un imprenditore di fare qualcosa, di concreto, per sostenere l'operato di chi è più esposto al rischio contagio nello svolgimento del proprio lavoro. Proprio così, Guido Guagliumi, titolare dello storico autosalone del capoluogo, si è offerto di sanificare l'intero parco auto della Polizia Locale con un sistema innovativo e lo ha fatto sfruttando l'occasione di un normale controllo stradale. Fermato come tanti altri cittadini, ha avuto la possibilità di verificare le condizioni in cui lavorano gli agenti del Comune e non ha esitato a offrire la propria opera per rendere il loro lavoro meno rischioso. Così il titolare della Guagliumi Cars ieri pomeriggio ha avviato la sanificazione di tutte le pattuglie della Polizia Locale di Latina attraverso un macchinario che igienizza l'abitacolo attraverso l'ozono. Una procedura - quella a disposizione dei suoi clienti attraverso il servizio AutoBeautyFarm - che prevede un processo di circa mezzora per ogni auto. Insomma, un gesto di grande solidarietà per gli agenti del Comune.