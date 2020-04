Aumentano i guariti nella città di Pomezia. E' questo quanto reso noto poco fa dal Comune, con i casi totali che restano 38, comprensivi di chi non ha più il virus e dei due deceduti.

In particolare, le persone guarite sono in totale 20, mentre gli attuali positivi (16 persone) sono in isolamento domiciliare (11) e ricoverati in strutture ospedaliere (5).

Infine, sono 47 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), di cui 35 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

"Ricordo alla cittadinanza che nei giorni di Pasqua e Pasquetta tutti i supermercati e gli alimentari saranno chiusi - ha evidenziato il sindaco Adriano Zuccalà -. Per chi ne avesse necessità, sono disponibili le consegne a domicilio. I controlli saranno ulteriormente intensificati, è importante rimanere a casa".