Non è ancora il momento di festeggiare, l'epidemia non molla la presa e non ci permette ancora di vedere più vicina la fase 2. Questi i nuovi dati comunicati dalla Protezione Civile: calano i ricoverati, gravi e meno gravi, torna a crescere - dopo gli ottimi dati di ieri - il numero di nuovi casi e di persone attualmente malate. 1615 i nuovi casi che, quindi, raddoppiano rispetto all'altro ieri. ll numero giornaliero di guariti resta alto, quasi duemila.

Resta ancora alto il numero delle vittime, più o meno stabile negli ultimi giorni. Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 610 persone (ieri le vittime erano state 542), arrivando a un totale di decessi 18279.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1615 unità (ieri erano stati 1195).

Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3605 persone, 88 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 28399 persone, 86 meno di ieri.