«L'ho visto uscire quella sera. E' stata l'ultima volta». E' trascorso un mese da quando a Latina è stato registrato il primo caso di positività al Covid. Era un lunedì e in tarda serata era arrivata l'ufficialità del primo contagiato. A parlare con un flash scolpito nella mente di quella sera è la moglie del 54enne di Borgo Podgora che è sempre ricoverato allo Spallanzani di Roma. E' intubato e in coma farmacologico. Non si rende conto di quello che sta accadendo e per la donna forse in questi giorni così duri è l'unica consolazione. Non soffre e non pensa alla famiglia e ai figli. Prima la diagnosi, poi il ricovero quindi si sono presentate delle complicazioni che adesso sono rientrate ma il quadro clinico non è certamente facile. Il 54enne è ancora in ospedale e non è cosciente.

«C'è stato un momento in cui la situazione si è aggravata - racconta la donna - questa cosa del Coronavirus ci ha travolto, ed è stato un incubo».