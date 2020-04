Se ieri notte il furto è avvenuto a Santa Barbara - con l'autogrill che è stato razziato di tabacchi e gratta&vinci per un valore di quasi novemila euro -, circa 24 ore prima un altro colpo era stato registrato a Sandalo di Levante, in via Nettunense, sempre nel territorio di Nettuno. In particolare, stando a quanto appreso nelle scorse ore, alcuni ignoti malviventi hanno raggiunto la stazione di servizio della Ip che si trova tra via Lerici e via Camogli (i vecchi Terzo e Quarto Stradone del Sandalo, ndr) e si sono portati nella zona del magazzino: qui, armati di arnesi da scasso e di un oggetto a batteria utile a tagliare il ferro, hanno aperto la cassaforte e si sono appropriati del denaro contante presente al suo interno. Si parla di una cifra di circa 800 euro.

Sul posto, una volta registrata la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anzio, che ora stanno indagando coordinati dal capitano Giulio Pisani.