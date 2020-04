Fu emergenza vera quella seguita al maltempo di fine ottobre del 2018. A seguito di quegli eventi, l'Amministrazione comunale di Priverno fu costretta ad intervenire d'urgenza per mettere riparo ai danni. A quasi due anni di distanza da quegli interventi, gli atti di liquidazione emanati dall'Ufficio tecnico danno il via libera al pagamento delle ditte che effettuarono i lavori. Un pagamento che in totale ammonta a circa 115mila euro.

A una ditta vennero affidati gli interventi i ripulitura fossi e messa in sicurezza degli stessi; nello specifico il fosso laterale S.S.156, scoline in via Sant'Angelo e pavimentazione incrocio, manto stradale in via Cesare De Bonis, in via Pretara, fosso laterale in via De Gasperi-via Stradone delle Grotte, canale Iavone incrocio con S.S. 156 dei Monti Lepini e sponde, fosso laterale traversa via Madonna delle Grazie, fosso laterale in via Colle Menardo, Fosso Colandrea, fosso laterale in via Caradonna. Per tali lavori, alla ditta vengono liquidati 72.667,53 euro.

Ad altre due ditte vennero affidati i lavori di messa in sicurezza del piano di copertura dell'edificio scolastico di via Madonna del Calle, del piano di copertura dell'edificio scolastico di via Largo Umberto Sciscione e la sistemazione del cortile del plesso di via Salvo D'Acquisto oltre all'abbattimento delle essenze arborea nel parcheggio della stazione ferroviaria di Fossanova per un ammontare di 17.232,46 euro alla prima e di 12.291,54 euro alla seconda.

A un'altra ditta, invece, toccarono i lavori di sistemazione, messa in sicurezza di strade ed edifici scolastici danneggiati: la canna fumaria dell'impianto di riscaldamento edificio scolastico in via Madonna del Calle, ripristino discendenti Villa Tolomeo Gallio, sistemazione muro di protezione in via dell'ospedale, smantellamento cartellonistica in via De Gasperi, sistemazione copertura locale caldaia edificio scolastico in via Montanino, sistemazione copertura locale caldaia edificio scolastico in via Salvo D'Acquisto, sistemazione su parte della copertura dell'edificio comunale nel Borgo di Fossanova sede del Centro Diurno, per un ammontare di 9.394 euro.

Infine, a un'ultima ditta vennero dati in carico i lavori di abbattimento alberi pericolanti in prossimità degli edifici scolastici per un corrispettivo di 2.208,36 euro.