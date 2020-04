«La situazione sanitaria di Velletri comunicata dalla Asl fa registrare una nuova persona positiva ma anche una guarigione, pertanto la situazione aggiornata è la seguente. Casi attualmente positivi 32; per fasce di età: 0-18: 4; 19-50: 10; 51-70:13; più di 70: 5; per sesso: 17 maschi e 15 femmine; 11 sono attualmente ricoverati; 1 guarito; 4 deceduti».

La città di Velletri continua a patire le conseguenze del contagio da Covid-19, ma non mancano le notizie positive.

