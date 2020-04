Il privernate in questione lavora a Latina e proprio un suo collega del capoluogo era risultato positivo. Da fine marzo è comunque in isolamento preventivo.

Primo caso di contagio a Priverno . A darne notizia, anticipando il bollettino quotidiano della Asl, è stato il Sindaco Anna Maria Bilancia che in un video ha spiegato e tranquillizzato. Il soggetto in questione è asintomatico e ha scoperto di essere positivo a seguito di tampone effettuato su di lui dai sanitari nell'ambito della ricostruzione del link epidemiologico di un precedente contagio risalente a fine marzo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli