L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Con tale premessa, al fine di verificare se negli ultimi giorni fossero avvenuti fatti delittuosi riconducibili, almeno in parte al materiale rinvenuto, con l'ausilio del personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica si verificava che, alcuni giorni orsono, era stato perpetrato, ai danni della A.S.D Polisportiva Parrocchiale di Borgo Grappa, un furto ove ignoti, penetrati furtivamente all'interno della palestra, raggiungevano il piano superiore, ove vi sono gli uffici amministrativi ed una sala adibita a studio fotografico, e dopo aver dapprima forzato le due macchine erogatrici di bevande ed alimenti, svuotandone del contenuto ed anche del denaro, raggiungevano gli uffici di "presidenza" e gli spogliatoi ove razziavano numerosi elettrodomestici tipo asciugacapelli e oggetti del genere nonché un buon numero di materiale ed attrezzatura fotografica e di scena (riflettori, obiettivi, cavalletti, monitor ed un pantografo), il tutto per un valore approssimativo di circa 2.000,00 Euro.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio espletate quotidianamente dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Latina, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata a carico di un noto pregiudicato, personale della Squadra Volante rinveniva un considerevole quantitativo di attrezzatura fotografica e di scena nonché diversi piccoli elettrodomestici del tipo asciugacapelli e cose del genere. L'uomo, un cittadino italiano, D.Z.G.A., di anni 35, già noto alle forze dell'ordine, inizialmente non sapeva fornire attendibili indicazioni circa la presenza, in casa, di tutto quel materiale né indicarne la precisa provenienza o giustificarne il possesso.

