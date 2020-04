La Polizia di Stato – Questura di Latina, nella mattinata odierna ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Latina nei confronti di due persone, originarie di Roma, B.F. e G.P. entrambi classe ‘97, responsabili dei reati di tentata estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare i due indagati, in concorso tra loro ed in tempi diversi, hanno rivolto molteplici minacce nei confronti dei genitori di un giovane di 19 anni, finalizzate a corrispondere loro la somma di denaro pari a 6.000/00 (seimila) Euro, a saldo di una fornitura di sostanza stupefacente del tipo Marijuana di grammi 50, acquistata dal ragazzo a Latina a febbraio 2020, per un valore di 400,00 (quattrocento) euro.

L'attività d'indagine, coordinata dalla Procura di Latina, ha avuto origine il mese scorso, allorquando B.F. e G.P. si sono presentati in tarda serata, alla periferia di Latina, presso l'abitazione dei genitori del predetto ragazzo per esigere la restituzione di 6.000,00 euro prestati al figlio. Nella circostanza i due malviventi non sono riusciti ad ottenere quanto richiesto e, minacciando gravi conseguenze, hanno rinviato la "riscossione" per la mattina seguente.

Gli Agenti della Squadra Mobile di Latina, i quali avevano già intrapreso una attività investigativa a seguito della denuncia di sporta dai genitori, hanno filmato l'incontro tra quest'ultimi e uno dei due estorsori, avvenuto a nei pressi di Borgo Sabotino, durante il quale il giovane pretendeva la restituzione di tale somma di denaro, anche a rate, spendendo la propria personalità criminale alla luce dei suoi numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio.

Nel corso dell'attività investigativa, è stato chiarito come il debito ammontasse effettivamente a 400,00 Euro ed era derivato da un acquisto di sostanza stupefacente e, pertanto, la somma di 6000 euro vantata era stata volutamente gonfiata.

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti messaggi ricattatori inviati tramite comuni social network nonché messaggi vocali dal chiaro tenore intimidatorio che gli odierni arrestati hanno inviato al ragazzo ed i loro genitori, sollecitando il pagamento del dovuto, che sarebbe potuto avvenire anche attraverso soluzioni rateali.

Il Giudice per la Indagini Preliminari, condividendo le risultanze investigative condotte dalla Squadra Mobile di Latina coordinata dal Sostituto Procuratore Dr. Giuseppe MILIANO, ha quindi emesso ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di B.F. e G.P. i quali, nonostante la situazione emergenziale determinata dal diffondersi della pandemia da Coronavirus, che ha imposto rigide prescrizioni alla libertà di movimento, si sono spostati dalla Capitale al centro di Latina nel tentativo di riscuotere indebitamente il credito vantato.

Questa mattina i responsabili sono stati rintracciati a Roma, presso le loro rispettive abitazioni, ove rimarranno a disposizione dell'A.G. procedente.