Sono 39 i casi positivi al Covid-19 a Pomezia, di cui 10 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie. Il nuovo caso comunicato dalla Asl è un uomo, attualmente in isolamento domiciliare. Salgono a 22 invece i cittadini guariti. Sono 41 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), di cui 33 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

"Oggi registriamo un nuovo caso positivo – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Un dato di crescita che rimane estremamente contenuto, a testimonianza che la città sta rispondendo bene alle misure di prevenzione. Estremamente buono il rapporto tra guariti e positivi, che conferma l'inversione di tendenza sull'andamento del contagio con 22 persone guarite e 15 attualmente positive. In questi giorni sono state effettuati oltre 2100 controlli ed erogate 175 sanzioni dalla Polizia Locale che possono arrivare fino a 3 mila euro. Sarà inoltre attivo un piano straordinario di sorveglianza a partire da sabato. Rinnovo pertanto l'invito alla cittadinanza a rimanere a casa, soprattutto in questi giorni. Sono consapevole che le feste pasquali aumentano il desiderio di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, ma è importante rispettare le regole e continuare a preservare il benessere della nostra comunità".