Conferenza stampa lampo quella di Borrelli, commissario per l'emergenza Covid-19 della Protezione Civile che come ogni giorno ha aggiornato il bilancio nazionale riguardo il contagio da Coronavirus della popolazione. Oggi si registra un incremento di 1396 unità (ieri 1195). Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3497 persone, 108 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 28242 persone, 157 meno di ieri. Ancora alto il numero dei deceduti: 570 nelle ultime 24 ore.