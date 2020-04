ll pm ha espresso parere favorevole alla richiesta di patteggiamento presentata dal giovane automobilista che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha investito e ucciso un bracciante agricolo indiano che aveva 32 anni. L'incidente stradale era avvenuto all'alba del 24 agosto del 2018 a Borgo Grappa, sulla Migliara 45. Nei confronti del ragazzo, difeso dall'avvocato Simona Verdesca Zain, che ha scelto questa strada processuale il processo è previsto per il prossimo 20 settembre davanti al giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota che dovrà decidere sulla richiesta presentata dall'imputato che subito dopo i fatti aveva scritto una lettera al nostro giornale dove mostrava tutto il suo pentimento. La vittima che abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente, stava andando al lavoro in sella ad una bicicletta ed era in compagnia di altri connazionali, anche loro diretti in una azienda agricola della zona dove lavoravano come braccianti.L'automobilista è emerso che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alla guida di una Lancia Y aveva travolto la vittima. La dinamica dell'incidente era stata rilevata dalla polizia stradale di Terracina.