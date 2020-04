I farmaci arrivano direttamente a domicilio a 100 pazienti della provincia di Latina. Il servizio della Asl - in collaborazione con alcuni comuni della provincia di Latina e con la Protezione Civile - è scattato a seguito di un attento monitoraggio nei confronti dei pazienti che sono in assistenza domiciliare e quindi non necessitano di un ricovero in ospedale ma che sono comunque seguiti dal personale specializzato che consegna i medicinali, il farmaco contro la malaria, usando tutte le precauzioni previste in questi casi. E' il secondo step dopo i riscontri positivi che sono arrivati per quanto sul fronte della telemedicina. Molti pazienti in provincia di Latina sono seguiti con questa modalità e l'ultima novità della distribuzione dei farmaci a casa, rappresenta un ulteriore passo in avanti.