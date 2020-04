In tempi di emergenza da Coronavirus l'attenzione per l'igiene è diventata una priorità contro il rischio contagio, ma non mancano gli eccessi. Ne sanno qualcosa i direttori di uffici postali e banche di tutta Italia, alle prese con i guasti degli sportelli automatici provocati dagli utenti che al momento di prelevare denaro, nel timore che qualcuno prima di loro possa avere lasciato tracce del virus, cospargono tastiere e monitor di alcol e altri igienizzanti, mandando fuori uso i circuiti elettronici. Qualcosa del genere potrebbe essere successo ieri nell'ufficio postale di piazzale dei Bonificatori, nel centro di Latina, chiuso per uno strano ritrovamento: polvere bianca lasciata da uno sconosciuto sul Postamat. Non sembrano esserci dubbi che si sia trattato di un gesto insensato, ma per scongiurare inutili rischi lo sportello automatico è stato momentaneamente interdetto: con i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica che hanno repertato la polvere per scoprirne l'origine. Nel frattempo si sono attivati gli accertamenti da parte della Polizia postale che consulterà i filmati registrati dalla video sorveglianza per risalire al soggetto che ha lasciato la polvere. L'atm a quanto pare non ha subito guasti, ma per questioni di sicurezza è stato interdetto, con tutti i disagi che ne seguiranno. Poste Italiane, comunque, è già al lavoro per risolvere il problema.