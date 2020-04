Nella giornata di ieri, i militari dell'Arma di Maenza denunciavano a piede libero, per il reato di "false dichiarazioni a pubblico ufficiale" un 47enne domiciliato a Vallecorsa (Frosinone). L'uomo, sorpreso nel Comune di Fondi in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale, forniva autocertificazione che dava conto di esigenze sanitarie poi risultate false.

