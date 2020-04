C'è un quinto caso di Coronavirus a Lanuvio. Lo ha comunicato nelle scorse ore il sindaco Luigi Galieti, spiegando come alle quattro persone già positive che non si trovano più sul territorio comunale si è aggiunta una persona che è isolamento domiciliare. "Il Sisp H2 ci ha comunicato in tarda serata un altro caso di positività al SARS-CoV-2 in un paziente già sottoposto al regime di quarantena presso la propria abitazione. Il caso non è autoctono, ma collegato ad un focolaio ospedaliero già attenzionato. Si lavora in stretto contatto con la Asl nel monitoraggio del caso. La situazione è sotto controllo. Comunicheremo di volta in volta ulteriori aggiornamenti. Continuiamo a comportarci in modo responsabile come abbiamo fatto sin ora seguendo le indicazioni delle autorità".