Nella giornata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Cisterna, hanno arrestato un 28enne di Cori, colto in flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 grammi di marijuana e di 20 grammi di hashish, oltre che di materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 4.750 euro, provento dell'attività illecita. L'arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina.