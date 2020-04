E' stato fermato dai carabinieri a bordo della sua automobile, nel corso di uno dei tanti controlli sul territorio in atto durante questo periodo di emergenza legato al coronavirus. Ma a bordo della sua vettura, un 32enne del posto, portava con se una mazza da baseball in legno della lunghezza di 80cm, occultata sotto al sedile. L'uomo non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile per avere con sé l'oggetto e per questo è scattata la denuncia in stato di libertà.