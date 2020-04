Tentato furto nella notte al distributore Fiamma 2000 di Latina. A sventare il colpo è stato lo steso proprietario che, grazie all'impianto di videosorveglianza installato nell'area si è accorto della presenza dei ladri e ha allertato immediatamente la polizia. Intervenuti sul posto, gli uomini della Questura hanno individuato tre persone con il volto travisato da passamontagna, vicini ad un furgoni. I malviventi, alla vista della Polizia, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti, abbandonando l'attrezzatura ed il veicolo sul posto.

I ladri avevano scassinato il lucchetto che chiudeva il tombino della cisterna che contiene il carburante e avevano già introdotto il tubo in plastica per riempire due grosse taniche che erano occultate all'interno del furgone, da riempire attraverso l'uso di una pompa elettrica. Il veicolo abbandonato è tra l'altro risultato rubato lo scorso 23 gennaio a Terracina. Grazie alle immagini registrate, ora al vaglio della Scientifica, si procede all'indagine per risalire agli autori del tentato furto.