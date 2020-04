Continua a crescere in modo importante il dato relativo ai nuovi casi di Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale . Dopo i 25 casi di ieri, oggi il direttore generale della Asl Roma 6 - durante la videoconferenza fra tutti i dg del Lazio e l'assessore regionale alla Salute - ha comunicato l'insorgenza di 36 nuovi contagi disseminati sul territorio. Inoltre, è stato reso noto il decesso di due donne: una 94enne e una 87enne, entrambe con patologie pregresse. Dieci, invece, sono le persone guarite, mentre 95 sono quelle uscite dall'isolamento domiciliare. Infine, dalla Asl hanno reso noto come siano attenzionate due case di riposo e tre Rsa.

