Segnalati dai carabinieri, che li hanno fermati nel corso di uno dei tanti posti di blocco predisposti per i controlli anti-coronavirus, per "detenzione sostanza stupefacente per uso personale". Si tratta di cinque persone di Sabaudia, fermati dai carabinieri e trovati in possesso - e sottoposti a sequestro - complessivamente 16 grammi di "marijuana", 4 grammi di "hashish" e 2 grammi di "cocaina". nel medesimo contesto veniva contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 d.l. 25.03.2020 n.4 relative al contenimento del contagio da covid-19.